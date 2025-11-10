Wall Street stijgt op hoop einde Amerikaanse shutdown

NEW YORK (ANP) - De beurskoersen op Wall Street zijn maandag flink hoger geëindigd, gesteund door hoop dat er spoedig een einde komt aan de nu al veertig dagen durende shutdown van de federale overheid. In de Senaat worden stappen gezet om een einde te maken aan de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 47.368,63 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 1,5 procent op 6832,43 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent tot 23.527,17 punten.

Vooral techaandelen waren gewild, na de koersverliezen in de technologiesector vorige week. Dat kwam door zorgen bij beleggers over de hoge waarderingen en de enorme AI-investeringen. Maandag wonnen de chipconcerns Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm en Broadcom tot 5,8 procent. Facebook-eigenaar Meta Platforms, Google-moeder Alphabet en Microsoft werden tot 3,9 procent meer waard.