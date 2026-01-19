Prioriteit EU rond Groenland ligt bij dialoog en de-escalatie

BRUSSEL (ANP) - De prioriteit van de Europese Commissie en de EU ligt bij dialoog en de-escalatie van het conflict over Groenland tussen de EU en de VS, benadrukte een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. De gesprekken die sinds zaterdag op alle niveaus worden gevoerd, zijn gericht op het van tafel krijgen van de extra importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump oplegt aan acht Europese landen, waaronder Nederland, zei de woordvoerder.

Als Trump de tarieven per 1 februari oplegt en de EU economische tegenmaatregelen neemt, "is dit uiteindelijk schadelijk voor consumenten en bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan", zei de woordvoerder. "De EU heeft consequent haar gedeelde trans-Atlantische belang bij vrede en veiligheid in het Arctische gebied benadrukt, onder meer via de NAVO."

De EU-lidstaten hebben wel plannen klaarliggen om de VS economisch te treffen als Trump bij zijn heffingen blijft. Een besluit is nog niet genomen.

Economische belangen EU beschermen

"Mochten de tarieven worden ingevoerd, dan beschikt de Europese Unie over de nodige middelen en is zij bereid te reageren. Wij zullen alles doen wat nodig is om de economische belangen van de EU te beschermen", zei de woordvoerder van de Commissie.

De EU kan aan de VS importheffingen opleggen. Een lijst ter waarde van ongeveer 93 miljard euro ligt al klaar sinds vorige zomer. Verstrekkender is het activeren van het antidwanginstrument ('bazooka'). Daarmee kan de EU alle import van goederen, diensten en investeringen uit de VS blokkeren. Frankrijk en Duitsland willen dat instrument activeren, maar diverse EU-landen vinden dat veel te ver gaan.