Vito Shukrula mag weer aan de slag als advocaat

AMSTERDAM (ANP) - De voormalige advocaat van Ridouan Taghi, Vito Shukrula, mag onder voorwaarden weer aan de slag als advocaat. Dat meldt zijn verdediging na een beslissing van de Raad van Discipline maandag. Shukrula werd afgelopen april aangehouden. Hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Volgens justitie heeft Shukrula berichten doorgespeeld van zijn voormalige cliënt.

Na zijn aanhouding werd Shukrula geschorst als advocaat. Eind november is een verzoek ingediend om deze schorsing op te heffen. "Dat verzoek was mede gebaseerd op ons standpunt dat de tegen hem opgestarte strafzaak moet berusten op meerdere misverstanden die aan de zijde van de AIVD en het OM zijn gerezen wat betreft taken en werkzaamheden van een strafadvocaat", schrijft de verdediging van Shukrula in een verklaring. "Naast het oppakken van zijn werkzaamheden zal Shukrula zich met ons verder toeleggen op het zo snel als mogelijk (doen) beëindigen van de strafzaak."

In deze strafzaak is nog geen openbare zitting geweest. Het is nog onduidelijk wanneer die volgt. Ridouan Taghi zit sinds de aanhouding nog altijd zonder verdediging in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Marengo. De rechtbank veroordeelde hem in de zaak eerder tot een levenslange celstraf.

Vito Shukrula is de derde advocaat van Taghi die werd aangehouden. Eerder werd zijn advocatenneef Youssef veroordeeld. Later werd ook zijn toenmalige advocaat Inez Weski opgepakt. Justitie verdenkt haar ook van het doorspelen van berichten van Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij vastzit.