Privacywaakhond: aanpassing Archiefwet door Bruins gaat te ver

DEN HAAG (ANP) - De aanpassingen aan de Archiefwet die minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor ogen heeft, gaan te ver. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het wetsvoorstel "heft de wettelijke bescherming van de persoonsgegevens van levende mensen in veel gevoelige archieven in feite op".

Aanleiding voor de wetswijziging is dat Bruins het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging online toegankelijk wil maken. In dit gevoelige oorlogsarchief staan dossiers van ongeveer 425.000 mensen die na de Tweede Wereldoorlog op collaboratie zijn onderzocht. Toen NSC-minister Bruins het archief wilde openstellen, was het de AP die zei dat daar onder meer een wetswijziging voor nodig is.

Het wetsvoorstel dat Bruins daarop schreef, zou ook voor andere archieven gelden en bevat ook op andere punten "ingrijpende wijzigingen", schrijft de privacywaakhond. Als Bruins het voorstel doorzet zoals het er nu uitziet, zouden delen naar verwachting "buiten toepassing gelaten moeten worden" omdat ze in strijd zijn met hoger recht zoals Europese privacyregels.

Alternatief

In het oorlogsarchief kunnen ook namen opduiken van mensen die nog leven. Zulke gegevens online openbaar doorzoekbaar maken is wat de AP betreft "in algemene zin onaanvaardbaar". Een alternatief zou zijn om toegang tot een archief te beperken tot mensen die daar belang bij hebben.

Welk archief moet online doorzoekbaar zijn en welk niet? Die "complexe afweging van in feite algemeen belang" legt Bruins met zijn wetswijziging helemaal bij archivarissen neer, aldus de AP, terwijl de wetgever daar ook keuzes over moet maken.

Archieven online toegankelijk maken is volgens de autoriteit niet per se uit den boze. Maar er zijn dan wel maatregelen nodig om de rechten te beschermen van mensen die in zo'n archief terug te vinden zijn. De AP denkt bijvoorbeeld aan inlogportalen, kopieerverboden of het weglakken van persoonsgegevens.