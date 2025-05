Wilders: NSC 'speelt met vuur' in discussie over asielmaatregelen

DEN HAAG (ANP) - NSC-leider Nicolien van Vroonhoven "speelt met vuur" door te zeggen dat zij niet opnieuw wil onderhandelen over de asielafspraken uit het coalitieakkoord. Dat heeft PVV-voorman Geert Wilders dinsdag gezegd. Hij wil onder meer "binnen enkele weken" een asielstop, anders stapt zijn partij uit het kabinet.

Wat Wilders betreft is "de tijd van buigen voor de NSC-fractie voorbij". Hij wil meer actie van het kabinet op het gebied van asielmigratie en verwijt onder anderen premier Dick Schoof dat er te weinig gebeurt. Het onderwerp is de verantwoordelijkheid van PVV-minister Marjolein Faber, die nog honderden vragen van de Tweede Kamer moet beantwoorden over haar wetsvoorstellen op het gebied van asiel en migratie.