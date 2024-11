Pro-Europese president Moldavië na spannende race herkozen

CHISINAU (ANP/AFP/RTR) - De Moldavische president Maia Sandu, van wie bekend is dat ze aansluiting bij de EU zoekt, is herkozen en heeft een verzoeningsgezinde overwinningsspeech gehouden. Toen bijna 98 procent van de stemmen was geteld, stond ze volgens de kiescommissie op 54,43 procent van de stemmen, tegen 45,57 procent voor Alexandr Stoianoglo, de kandidaat van de pro-Russische Socialistische Partij.

Stoianoglo ging zondag lang aan de leiding, maar Sandu kwam dankzij de als laatst getelde stemmen van Moldaviërs in het buitenland alsnog langszij.

Sandu kreeg ook in de eerste ronde vorige maand meer stemmen dan Stoianoglo, maar niet de benodigde meerderheid om meteen tot winnaar te worden uitgeroepen. Daarom stemden Moldaviërs zondag opnieuw.

Gelijktijdig met de eerste verkiezingsronde was ook een referendum gehouden over eventuele toetreding van Moldavië tot de EU. Een krappe meerderheid van de stemmers stemde daarin voor toetreding.

In haar overwinningstoespraak zei Sandu dat de regering het land moet voorbereiden op de parlementaire verkiezingen van volgend jaar en dat ze de democratie moet beschermen. Tegen journalisten zei ze dat ze president wil zijn voor alle Moldaviërs en dat ze de stemmen van haar voor- en tegenstanders heeft gehoord.