EILAT (ANP/AFP) - Een coalitie van pro-Iraanse groepen in Irak heeft vier raketten afgevuurd op Eilat, een stad in het zuiden van Israël. Dit meldt de groepering van sjiitisch islamitische verzetsstrijders in Irak in een verklaring. De verklaring kwam nadat Israël had gemeld drie raketten te hebben onderschept, die vanuit het oosten waren afgevuurd.

De spanningen tussen Iran en Israël zijn de afgelopen weken flink opgelopen.