Zonnig weekend voor de boeg, 's nachts wel steenkoud

Na een aantal sombere dagen, waarin het miezerde en mistig was, is het nu weer tijd voor zon. Vooral zondag wordt een prachtige dag om paddenstoelen te gaan zoeken of door de herfstbladeren in het bos te wandelen.

Een hogedrukgebied dat van de Britse eilanden richting Centraal-Europa trekt zorgt voor zonnig, aangenaam weer, al blijft het kwik steken op een graad of 12. 's Nachts mag er wel een extra dekentje op je bed, want het wordt met 1 tot 2 graden steenkoud. Ook is er nachtvorst mogelijk.

Zondag overdag wordt het zoals gezegd heerlijk weer. De zon schijnt volop en in het hele land wordt het 12 tot 13 graden. Ideaal weer om de natuur op te zoeken. Ook in de week die volgt blijft een hogedrukgebied voor prettig herfstweer zorgen.