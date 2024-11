Pro-Palestijnse activist: geweld in Amsterdam slecht maar logisch

AMSTERDAM (ANP) - Het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters donderdag in het centrum van Amsterdam was "slecht", zegt de pro-Palestijnse activist Jay tegen het ANP. De activist doet vaker mee aan demonstraties tegen de oorlog in het Midden-Oosten en was donderdag zelf ook in het centrum van Amsterdam bij protesten tegen de supporters van Maccabi Tel Aviv. Hij veroordeelt het gebruikte geweld, maar ziet het eveneens als een logische consequentie van de acties van de Maccabi-fans. Volgens hem misdroegen de supporters zich als eerst en vielen ze pro-Palestijnse activisten lastig.

Na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv zijn in de nacht van donderdag op vrijdag supporters van die laatste club belaagd en mishandeld, aldus de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De ME moest ingrijpen en supporters zijn gewond geraakt. Halsema heeft het over "een uitbarsting van geweld richting Israëlische supporters" en spreekt van antisemitisme. Wie de supporters heeft aangevallen en of dat dus pro-Palestijnse activisten waren of anderen, is niet duidelijk.

Op sociale media worden door pro-Palestijnse accounts als Palestijnse Gemeenschap in Nederland beelden gedeeld van groepen mensen met Palestijnse vlaggen die volgens de omschrijving door Amsterdam lopen. Daarnaast delen de accounts beelden van een grote groep mensen gehuld in de kleuren van Maccabi Tel Aviv en met onder meer sjaals van de club om, die leuzen scanderen. Volgens activist Jay, die niet met zijn achternaam in de media wil, ging het om leuzen over het vermoorden van Arabieren. Wat de Maccabi-supporters deden en of er door hen inderdaad pro-Palestijnse activisten zijn aangevallen, is door de Nederlandse autoriteiten nog niet bekendgemaakt.