Vrachtwagenchauffeurs claimen overwinning in zaak Londense boetes

WEESP (ANP) - Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hoeven bijna 3 miljoen euro aan boetes voor het rijden in milieuzones in Londen waarschijnlijk niet te betalen. Belangenorganisatie Transport in Nood heeft daar naar eigen zeggen na onderhandelen een akkoord over gesloten met Transport for London (TfL). De transportautoriteit heeft erkend dat de bijna 3000 boetes onrechtmatig zijn opgelegd en scheldt deze voor nu kwijt, bevestigt advocaat Kevin Vierhout na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens Vierhout is TfL wel van plan de boetes opnieuw op te leggen, maar dan in ponden in plaats van euro's. Onder meer omdat de boetes al waren omgerekend in euro's, waren deze onrechtmatig. Volgens Vierhout is de kans dat de boetes juridisch gezien opnieuw kunnen worden opgelegd echter minimaal, omdat deze nu al zijn kwijtgescholden.