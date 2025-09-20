Pro-Palestijnse demonstranten bij stadion EK Honkbal in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Bij de ingang van het Neptunus Stadion in Rotterdam hebben zich zaterdag sinds 11.45 uur rond de dertig pro-Palestijnse demonstranten verzameld, ziet een ANP-verslaggever. Ze protesteren tegen de deelname van Israël aan het sportevenement. Dat land speelt om 13.00 uur de openingswedstrijd tegen Frankrijk.

Actievoerders zwaaien met Palestijnse vlaggen en sommigen hebben een keffiyeh om. Ook worden er leuzen geroepen, zoals 'Boycot Israël', 'Fuck you Israël, viva Palestine' en 'Rotterdam is saying no to genocide'. Op bordjes die ze vasthouden staat onder meer 'No justice no baseball' en 'Werk niet mee aan Israëls brood en spelen'.

Enkele tientallen supporters die kaartjes hebben voor het EK Honkbal zijn inmiddels aangekomen bij de hoofdingang, die wordt geblokkeerd. Bezoekers kunnen er vooralsnog niet door.

Deelname Israël

De demonstratie was al aangekondigd. Het plan is om een sit-in te houden en een lawaaiprotest. De organisatie benadrukt dat ze vreedzaam maar vastberaden willen actievoeren: "geen sport met oorlogsmisdadigers".

Rotterdam gaat niet over de deelname van Israël, dat is aan een sportbond of het Internationaal Olympisch Comité, zei burgemeester Carola Schouten tijdens een raadsvergadering eerder deze maand. De gemeenteraad worstelde met de komst van de Israëlische ploeg. Partijen verschilden van mening of de stad het sportteam van Israël kon weren. "De situatie in Gaza is weerzinwekkend. Dat raakt vrijwel iedereen en dat voelt ook deze stad", zei Schouten.