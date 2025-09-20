SGP hoopt bij verkiezingen op vierde zetel

KESTEREN (ANP) - De orthodox-christelijke SGP hoopt bij de verkiezingen een vierde zetel te halen, zei partijleider Chris Stoffer tijdens het verkiezingscongres van de partij zaterdag in Kesteren. Dat is "absoluut mogelijk", zei hij tegen ruim honderd op een uitzondering na mannelijke partijgenoten.

Hij put hoop uit de verkiezingen voor het Europees Parlement van vorig jaar toen de partij een zetel wist te bemachtigen. Dat gebeurde na een breuk met de ChristenUnie waarmee de SGP bijna veertig jaar samen had opgetrokken in Europa. De conservatieve partij heeft in de Tweede Kamer nooit meer dan drie zetels bezet.

Stoffer is sinds twee jaar leider van de SGP. Onder zijn leiding is de partij verder naar rechts opgeschoven. In zijn toespraak hekelde hij het demissionaire kabinet dat volgens hem "een aantal fundamenteel verkeerde afslagen" heeft genomen. Het gaat dan onder meer om maatregelen van de regering tegen Israël en verdere aantasting van de zondagsrust.