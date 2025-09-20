Estafettemannen door naar finale 4x400 meter op WK atletiek Tokio

TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafettemannen zijn er op de WK atletiek in Tokio in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 4x400 meter. Jonas Phijffers, Eugene Omalla, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia eindigden in de eerste van twee series als derde en dat was goed voor een rechtstreekse doorgang naar de finale op zondag.

Omalla nam als tweede loper even de leiding, maar bij het wisselen van het stokje viel derde loper Angela terug naar de derde plaats. De wissel met Bonevacia was sterk. De ervaren slotloper van het Nederlandse kwartet lag ineens tweede. Hij werd vlak voor de meet ingehaald door de loper van Qatar. Zuid-Afrika won de heat.

De mannen van de 4x400 meter stuntten op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 met zilver. Bonevacia en Angela behoorden toen tot dat kwartet. Vorig jaar wist de ploeg zich niet te plaatsen voor de Spelen van Parijs.

Phijffers en Omalla wonnen op de openingsdag van de WK in Tokio samen met Femke Bol en Lieke Klaver zilver op de 4x400 meter gemengde estafette.