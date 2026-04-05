Golfer McIlroy aast op 'zeldzame' titelprolongatie in Masters

door anp
zondag, 05 april 2026 om 14:41
AUGUSTA (ANP) - Golfer Rory McIlroy wil in de voetsporen treden van Tiger Woods, Jack Nicklaus en Nick Faldo, grootheden in de sport die de Masters twee keer achter elkaar wonnen. "Ik weet dat prolongeren van de Masters-titel vrij zeldzaam is, maar het is wel iets wat ik heel graag wil", zei de 36-jarige Noord-Ier in aanloop naar het fameuze majortoernooi, dat donderdag begint. "Ik heb het toernooi al eens gewonnen en ik denk dat dat het wat makkelijker maakt om opnieuw te winnen."
McIlroy won vorig jaar de Masters door in een play-off de Engelsman Justin Rose te verslaan. Hij voltooide daarmee een grand slam: het winnen van alle vier de majors. De Noord-Ier zegt hersteld te zijn van de rugklachten die hem vorige maand dwongen om op te geven in de Arnold Palmer Invitational in Orlando.
