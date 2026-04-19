Staatsmedia: Iran gaat niet naar onderhandelingen in Pakistan

door anp
maandag, 20 april 2026 om 00:35
TEHERAN (ANP) - De Iraanse leiders keren zich tegen een tweede onderhandelingsronde met de Verenigde Staten, meldden staatsmedia zondagavond. Dat gebeurde enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat er nieuwe onderhandelingen zouden plaatsvinden in Pakistan om een eind te maken aan de oorlog.
De redenen die de Iraanse media aanvoeren zijn dat de Verenigde Staten te veel eisen stellen en dat Washington voortdurend van koers verandert. Ook de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz wordt als factor omschreven die nieuwe onderhandelingen in de weg staat. Volgens de Iraanse president Masoud Pezeshkian schenden de Verenigde Staten met de blokkade het staakt-het-vuren. Dit loopt woensdag af.
De Amerikaanse president Donald Trump schreef op Truth Social dat de VS "een zeer eerlijke en redelijke deal" aanbieden. Hij heeft gedreigd "elke elektriciteitscentrale en elke brug in Iran plat te leggen", als Iran het akkoord niet aanvaardt.
