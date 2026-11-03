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PRO steunt ook nader uitgewerkte stikstofplannen kabinet

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - PRO blijft achter de verder uitgewerkte stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen (D66) staan. Dat laat landbouwwoordvoerder Laura Bromet van de linkse oppositiepartij weten op Bluesky.
"Het is deze minister menens met natuurherstel en de verduurzaming van de landbouw", concludeert Bromet na het lezen van de brief die de bewindsman dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. "De ingrijpende plannen heeft hij overeind gehouden. Goed werk. Na jarenlang praten, eindelijk actie!"
PRO sprak eerder steun uit voor de contouren van het stikstofbeleid die Van Essen schetste. Maar de partij wilde wel de garantie dat de plannen in de nadere uitwerking niet zouden worden afgezwakt. Ondanks druk vanuit de boerensector is dat niet gebeurd, stelt Bromet vast. Met PRO erbij is Van Essen verzekerd van voldoende parlementaire steun voor zijn plannen.
Ook BBB voerde, met steun van JA21 en SGP, de druk om de stikstofplannen voor boeren beter te maken flink op. De rechtse partijen stelden dat gezamenlijk als voorwaarde voor steun aan het belastingplan van het kabinet. Minister-president Rob Jetten maakte evenwel vrijdag al duidelijk dat van "stappen achteruit" geen sprake kan zijn, omdat de economie dan niet van het stikstofslot afkomt.
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