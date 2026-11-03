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Formule 1-team Haas zet nieuwkomer Câmara al in GP Brazilië in

Sport
door anp
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SÃO PAULO (ANP) - Formule 1-team Haas laat de Braziliaanse nieuweling Rafael Câmara komend weekeinde al debuteren in de Grote Prijs van Brazilië. De Amerikaanse renstal maakte tevens bekend dat de Fransman Esteban Ocon dit jaar niet meer zal rijden.
Het was al bekend dat Ocon aan het einde van het seizoen zou vertrekken bij Haas. De teamleiding nam afgelopen weekeinde bij de Grote Prijs van Mexico-Stad na twee vrije trainingen vrij onverwachts het besluit om Ocon te vervangen. Er kwam geen nadere toelichting, maar de Franse coureur vertelde later dat het om een meningsverschil ging met de engineers van het team.
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