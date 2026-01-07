Problemen treinen Amsterdam bijna over, alleen nog rond Schiphol

AMSTERDAM (ANP) - Het treinverkeer rond Amsterdam dat sinds dinsdagochtend ontregeld was, is grotendeels weer opgestart, is te zien in de NS-app. Alleen tussen Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA rijden geen treinen vanwege het weer.

De problemen rond de hoofdstad ontstonden onder meer door een IT-storing, die in de loop van de ochtend voorbij was. Maar door wisselstoringen bleef er hinder.

Woensdag rijdt de NS volgens een winterdienstregeling. Dat betekent dat er minder treinen rijden. Een NS-woordvoerder laat woensdagochtend weten dat er de hele dag minder treinen rijden tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een kapotte wissel en dat er door de storing tussen Schiphol en Bijlmer ArenA geen direct treinverkeer is tussen Utrecht en de luchthaven. Het is niet duidelijk hoe laat dit wordt opgelost, omdat de wissels helemaal ondergesneeuwd en vastgevroren zijn. Reizigers moeten overstappen op Duivendrecht.

Met winters weer komen er meer wisselstoringen voor. Dat komt omdat niet alle wissels verwarmd zijn.