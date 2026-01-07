ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Problemen treinen Amsterdam bijna over, alleen nog rond Schiphol

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 6:47
anp070126041 1
AMSTERDAM (ANP) - Het treinverkeer rond Amsterdam dat sinds dinsdagochtend ontregeld was, is grotendeels weer opgestart, is te zien in de NS-app. Alleen tussen Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA rijden geen treinen vanwege het weer.
De problemen rond de hoofdstad ontstonden onder meer door een IT-storing, die in de loop van de ochtend voorbij was. Maar door wisselstoringen bleef er hinder.
Woensdag rijdt de NS volgens een winterdienstregeling. Dat betekent dat er minder treinen rijden. Een NS-woordvoerder laat woensdagochtend weten dat er de hele dag minder treinen rijden tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een kapotte wissel en dat er door de storing tussen Schiphol en Bijlmer ArenA geen direct treinverkeer is tussen Utrecht en de luchthaven. Het is niet duidelijk hoe laat dit wordt opgelost, omdat de wissels helemaal ondergesneeuwd en vastgevroren zijn. Reizigers moeten overstappen op Duivendrecht.
Met winters weer komen er meer wisselstoringen voor. Dat komt omdat niet alle wissels verwarmd zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546462930

Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

ANP-546252872

Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

253458679_m

Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

images

Belgische pedobisschop verkrachtte vermoedelijk ook 3-jarige tweeling

ANP-546463852

Waarom Zweedse en Zwitserse treinen door de sneeuw razen, maar ze hier massaal stilvallen

Loading