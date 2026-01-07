ECONOMIE
Wilfred Genee in zijn nopjes met lof van Matthijs van Nieuwkerk

Media
door Dirk Kruin
woensdag, 07 januari 2026 om 7:03
gandr-collage
Wilfred Genee is zichtbaar ingenomen met de lovende woorden van Matthijs van Nieuwkerk. De voormalig DWDD-presentator noemde Genee deze week 'onze beste talkshow-host' in een opiniestuk op Substack.
'Prachtig compliment'
Tegenover RTL Boulevard en De Telegraaf reageert de Vandaag Inside-presentator enthousiast op de complimenten. "In de eerste plaats is het opmerkelijk om te zien hoeveel impact het heeft als Matthijs van Nieuwkerk iets roept of schrijft, want ik heb ongelooflijk veel reacties gekregen," aldus Genee.
Hij vervolgt: "Daarnaast is het natuurlijk hartstikke bijzonder als iemand uit het vak, zeker een van de grootsten uit het vak, zoiets aardigs over je zegt. Prachtig compliment, en dat waardeer ik zeer. Dat vind ik echt heel bijzonder."
One-man-ritme-sectie
Van Nieuwkerk schreef uitgebreid over de rol van Genee in het succes van Vandaag Inside. "Zonder Johan Derksen geen Vandaag Inside, daar ben ik het mee eens. Maar zonder Wilfred Genee ook niet," schrijft hij.
De voormalig presentator vergelijkt Genee met een 'one-man-ritme-sectie' die moeiteloos de maat slaat in het tv-programma. "Terwijl Johans rapportage over een vleugellamme politicus nog in volle vlugt lijkt, voelt Wilfred als eerste dat de prik er wat vanaf raakt," aldus Van Nieuwkerk.
Geen tv-comeback Van Nieuwkerk
Genee gaf ook aan dat hij Van Nieuwkerk graag eens zou zien aanschuiven bij Vandaag Inside. "Hij is wat mij betreft altijd welkom bij Vandaag Inside, maar ik heb het idee dat hij tv even laat voor wat het is."
Dat vermoeden blijkt te kloppen. Het management van Van Nieuwkerk liet weten: "Televisie speelt nu geen enkele rol in zijn leven en plannetjes."
Ook Johan Derksen uitte eerder al de wens om Van Nieuwkerk te zien aanschuiven bij het programma, maar voorlopig lijkt een tv-comeback van de voormalig DWDD-presentator niet aan de orde.

