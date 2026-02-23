ECONOMIE
Proces vrouw Spaanse premier toch geschrapt, meer onderzoek nodig

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 16:19
anp230226145 1
MADRID (ANP) - Het proces tegen Begoña Gómez, de echtgenote van de Spaanse premier Pedro Sánchez, gaat voorlopig toch niet door. Zij zou terechtstaan voor het verduisteren van publiek geld, maar een rechter heeft nu geoordeeld dat het daar nog te vroeg voor is. Er is eerst meer onderzoek nodig.
De eerdere beslissing om wel over te gaan tot een strafrechtelijk proces was "voorbarig en mist feitelijke, juridische en procedurele grondslag", aldus de rechter. Het kan dus dat Gómez later alsnog terecht moet staan, maar dan is er meer bewijs nodig.
Het onderzoek naar Gómez gaat erom of zij haar positie als vrouw van de premier heeft misbruikt voor persoonlijk gewin. De concrete beschuldiging van verduistering draait om het aanstellen van een assistent, die ook verdachte is in het onderzoek. Gómez heeft alle beschuldigingen ontkend.
De aantijgingen raken ook Sánchez zelf, omdat dit niet het enige corruptieonderzoek is naar mensen in zijn persoonlijke kringen.
