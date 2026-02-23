ECONOMIE
ASML onthult vooruitgang die 50 procent meer chips kan opleveren

Economie
door Redactie
maandag, 23 februari 2026 om 16:20
bijgewerkt om maandag, 23 februari 2026 om 16:28
anp230226146 1
 Onderzoekers van het Nederlandse technologiebedrijf ASML zeggen dat ze een doorbraak hebben bereikt waardoor hun chipmachines aanzienlijk krachtiger kunnen worden gemaakt. Door de lichtbron in de geavanceerde EUV-machines te verbeteren, kunnen er tegen het einde van dit decennium tot wel 50 procent meer chips worden gemaakt. Dat zegt Michael Purvis, een toptechnoloog bij ASML, in een gesprek met persbureau Reuters.
De vinding kan het Veldhovense bedrijf helpen voor te blijven op Amerikaanse en Chinese concurrenten.
Het Brabantse bedrijf heeft vrijwel een monopolie op zijn geavanceerde chipmachines die zeer precieze patronen maken op chips.
