Procureur: schutter Kyiv was 58-jarige man uit Moskou

KYIV(ANP/AFP/DPA) - De schutter die zaterdag in Kyiv meerdere mensen doodschoot en zelf werd gedood door de politie, was een 58-jarige man geboren in Moskou, zegt procureur-generaal Roeslan Kravtsjenko. Hij maakte gebruik van een automatisch wapen. Over een motief is nog niks bekend.

De schutter maakte zeker zes dodelijke slachtoffers. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie een kind.

Nadat hij op straat op voorbijgangers had geschoten, vluchtte de schutter een supermarkt in waar hij mensen in gijzeling nam. Een van die gijzelaars werd gedood. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko duurde de confrontatie tussen de politie en de schutter in de supermarkt ongeveer veertig minuten. Politieonderhandelaars probeerden het gesprek aan te gaan met de schutter, maar hij weigerde volgens een agent te communiceren, schrijft The Kyiv Independent.

Volgens die nieuwssite was in het appartement waar de schutter verbleef brand uitgebroken.