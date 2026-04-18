Schepen varen weer op de Schelde na zinken Nederlands vrachtschip

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 20:14
anp180426099 1
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Op de Schelde bij Antwerpen kunnen weer schepen varen, meldt de brandweer. Het scheepvaartverkeer was eerder op zaterdag gestremd, omdat een Nederlands vrachtschip was gezonken.
De Sola Gratia, die zand vervoerde, kwam afgelopen nacht in de problemen na een aanvaring met een meerpaal. Twee mensen werden uit het water gered door duikers van de hulpdiensten. Tijdens het zinken verloor het vrachtschip veel olie.
Het gezonken schip is inmiddels omringd met boeien, waardoor het scheepvaartverkeer weer kan passeren. Eerder op zaterdag liet de brandweer weten dat de berging van het schip nog weken kan gaan duren.
shutterstock 2462043103

35545583 l normal none

shutterstock_2452804683

Aurora_Snow_2011

generated-image (13)

generated-image (12)

