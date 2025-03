'Productief' overleg in Riyad tussen VS en Oekraïne over bestand

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - Delegaties uit Oekraïne en de Verenigde Staten hebben in Saudi-Arabië overleg gevoerd over een gedeeltelijk bestand in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Op de agenda stonden onder meer voorstellen om energiefaciliteiten en kritieke infrastructuur te beschermen. Volgens de Oekraïense minister van Defensie Roestem Oemerov waren de gesprekken "productief".

"De discussie was productief en gericht - we hebben belangrijke punten besproken, waaronder energie," schreef Oemerov op X. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne eraan werkt om zijn doel van een "rechtvaardige en blijvende vrede" een "realiteit" te maken.

Maandag spreken de Amerikanen met een delegatie uit Rusland. Aanvankelijk zou het gesprek met Oekraïne ook maandag plaatsvinden om shuttlediplomatie mogelijk te maken, waarbij de VS heen en weer zouden gaan tussen de delegaties. Nu vinden de gesprekken toch na elkaar plaats.

Trump-gezant Steve Witkoff toonde zich voorafgaand aan de gesprekken optimistisch. Volgens hem maakt elke overeenkomst die wordt gesloten de weg vrij voor een "volledige" wapenstilstand.