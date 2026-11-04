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Talarico: David heeft in Texas Goliath verslagen

Samenleving
door anp
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AUSTIN (ANP) - James Talarico zegt dat bij de Senaatsverkiezingen in Texas de onderliggende partij heeft gewonnen. Hij vergeleek zichzelf met de Bijbelse figuur David die streed tegen de sterkere Goliath. Talarico moest het naar eigen zeggen opnemen tegen het grote geld en de macht in Washington.
"We hebben net Texas heroverd", opende Talarico zijn speech. "We hebben net bewezen dat al het geld in de wereld niet op kan tegen de bevolking van Texas. We hebben net laten zien dat politiek van verdeeldheid niet op kan tegen politiek van liefde."
Talarico noemde de uitslag een boodschap aan "iedere corrupte verdediger van dit kapotte politieke systeem". Hij doelde met name op Elon Musk, die Talarico's Republikeinse tegenstander Ken Paxton steunde.
"David was niet zo groot of sterk als Goliath. Hij had niet zoveel wapens, maar hij had hoop, hij had geloof. En hij had een katapult. Jullie waren mijn katapult. De bevolking van Texas was mijn katapult. En vanavond hebben we Goliath verslagen."
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