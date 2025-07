ProRail: treinverkeer Rotterdam pas hervat als tunnel veilig is

ROTTERDAM (ANP) - De stroomstoring in de Willemsspoortunnel in Rotterdam is verholpen, maar de treinen kunnen nog altijd niet rijden tussen Rotterdam en Rotterdam Zuid. Dat komt doordat er nog uitgebreid wordt getest met de systemen in de tunnel, zegt ProRail.

Deze systemen, onder meer voor vluchtwegen en veiligheidscommunicatie, en van verlichting en gas- en brandmelders, raakten defect toen de stroom weer terugkwam na de storing van vrijdag. Waarschijnlijk kwam dat door een spanningspiek. Om treinen weer veilig door de tunnel te laten rijden, moeten al deze systemen wel weer werken, aldus een woordvoerster. De Willemsspoortunnel beslaat vier buizen over een lengte van ruim 3 kilometer.

Door de problemen rijden er nog steeds geen hsl-treinen tussen Rotterdam en Breda. Reizigers in de richting van Dordrecht moeten eerst met stadsvervoer naar Rotterdam Zuid voor ze kunnen instappen.

Rond 16.00 uur zou alles weer in orde moeten zijn, zegt ProRail met een slag om de arm.