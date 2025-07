Econoom: heffing VS raakt Nederlandse economie, meer onzekerheid

DEN HAAG (ANP) - De heffing van 30 procent die de Amerikaanse president Donald Trump wil invoeren op de import van goederen uit de Europese Unie remt naar verwachting de groei van de Nederlandse economie. Dat laat ING-econoom Bert Colijn weten aan het ANP. Naast het directe effect op de economie kunnen vooral de onzekerheden die met de heffingen gepaard gaan gevolgen hebben voor Nederland.

De zaterdag door Trump aangekondigde heffing is hoger dan het tarief van 20 procent dat in april werd aangekondigd, wat later werd beperkt tot een "basistarief" van 10 procent. Het verschil van 10 naar 30 procent zou volgens Colijn een extra negatief effect van 0,2 procent voor de Nederlandse economie kunnen opleveren. "Dat is niet gigantisch hoog", licht de econoom toe.

Colijn voegt daaraan toe dat de heffing daarnaast voor extra onzekerheid zorgt bij Nederlandse bedrijven. Dat kan ertoe leiden dat investeringen worden uitgesteld.