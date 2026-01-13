Protest tegen Iraans regime bij ambassade in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Enkele tientallen mensen hebben rond het middaguur bij de Iraanse ambassade in Den Haag gedemonstreerd tegen het regime van dat land. De betogers toonden zich solidair met het Iraanse volk, zegt het Comité Iran Vrij, dat de demonstratie heeft georganiseerd.

Actievoerders hadden borden bij zich met teksten als 'Stop killing', 'S.O.S. Iran!' en 'Make Iran great again'. Ook droegen sommige mensen de oude Iraanse vlag bij zich, een groen-wit-rode vlag met in het midden een leeuw met zwaard die tot 1979 werd gebruikt. Een ANP-verslaggever zag ook een Israëlische vlag. De betogers stonden achter dranghekken die op het veldje nabij de ambassade waren geplaatst. Politie, met onder meer ME-busjes, stond paraat.

Een van de sprekers was Uri Rosenthal, voorzitter van het Comité Iran Vrij. Hij zei dat in de ambassade degenen zitten die "medeplichtig zijn aan de massaslachting van de afgelopen dagen en nachten in Iran". "De wrede ayatollahs en hun trawanten van de Revolutionaire Garde en de milities zaaien dood en verderf. Maar de volksopstand in heel Iran gaat door." Daarbij prees hij de "onbeschrijflijke moed" van mensen die "vechten voor vrijheid en democratie".

'Hard optreden'

Ook Maxime Verhagen, voormalig CDA-politicus en oud-minister van Buitenlandse Zaken, sprak als lid van het comité de aanwezigen toe. Net als Rosenthal eist hij "hard optreden" van de Nederlandse regering tegen het regime.

In Iran heerst grote onrust. Bij protesten tegen het streng-islamitische regime en de verslechterde economische omstandigheden zijn vermoedelijk honderden doden gevallen. Ook zijn duizenden betogers opgepakt.

Het comité heeft aangekondigd dat er vanaf nu elke twee weken wordt gedemonstreerd bij de ambassade, "totdat het wrede ayatollahregime verdwenen is".