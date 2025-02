Protestantse kerk verlaat X om desinformatie en invloed Musk

UTRECHT (ANP) - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft besloten berichtendienst X te verlaten. Het account, dat in augustus 2010 in gebruik werd genomen, stopt zaterdag. "De toon van gesprekken, desinformatie en invloed van de eigenaar zijn onverenigbaar met waar wij voor staan", laat de kerkorganisatie vrijdag weten. X is eigendom van zakenman Elon Musk, de rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het account @PKNnl heeft ruim 10.000 volgers. De PKN zegt dat het via X mogelijk is om veel mensen te bereiken, maar dat dit niet opweegt tegen de tegenargumenten. "Wanneer de Protestantse Kerk actief blijft op X, zou ze mede bijdragen aan de macht van het medium en zijn eigenaar." De protestanten blijven voorlopig wel actief op Facebook en Instagram. Die zijn eigendom van Mark Zuckerberg, die zich ook achter Trump heeft geschaard. Daarnaast blijft de Protestantse Kerk op LinkedIn. De oprichter daarvan, Reid Hoffman, is actief binnen de Democratische partij.

In de afgelopen tijd hebben meer gebruikers X de rug toegekeerd. Dit zijn zowel mensen als organisaties.