Protesten in Australië bij bezoek president Israël na aanslag

SYDNEY (ANP/AFP) - De Israëlische president Isaac Herzog heeft in Australië een krans gelegd bij Bondi Beach. Het bezoek van het staatshoofd ging volgens de Australische omroep ABC gepaard met protesten.

Bij Bondi Beach openden schutters in december het vuur tijdens een joodse viering. Er vielen vijftien doden, onder wie een 87-jarige Holocaustoverlevende en een 10-jarig meisje.

President Herzog zei dat "goede mensen van alle geloven en nationaliteiten" zij aan zij staan tegenover terreur, geweld en haat. "Samen zullen we dit kwaad overwinnen."

Propagandatour

Het bezoek van Herzog ligt gevoelig en leidde tot protesten. Die vonden plaats in steden als Canberra, Sydney en Melbourne. Duizenden mensen gingen de straat op.

"Wij zeggen dat de absolute tragedie van Bondi niet moet worden omgevormd tot een propagandatour voor genocide, voor het afslachten van meer dan 71.000 mensen, onder wie 20.000 kinderen in Gaza", zei een van de organisatoren volgens ABC.