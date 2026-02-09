ECONOMIE
ACM: telecombedrijven te vaag over internetcontracten

Economie
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 10:48
anp090226091 1
DEN HAAG (ANP) - Telecomaanbieders geven te weinig duidelijke en transparante informatie over de status van internetcontracten, prijswijzigingen en snelheidsadviezen. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Telecombedrijven moeten duidelijker en transparanter communiceren naar consumenten over het aflopen van hun contracten, de mogelijkheid van verlenging en prijswijzigingen en een passend snelheidsadvies geven.
Eerder concludeerde de toezichthouder dat mensen met abonnementen met langzamer internet gemiddeld meer betalen dan mensen met sneller internet. De ACM heeft nu onderzocht waarom dit zo is. Het prijsverschil komt doordat veel aanbieders jaarlijks prijsverhogingen doorvoeren voor bestaande klanten en consumenten hun contracten vaak automatisch laten verlengen, aldus de waakhond.
Aanbieders zijn verplicht klanten actief te informeren over het aflopen van contracten en de voor hen voordeligste tarieven. De ACM gaat controleren of aanbieders zich hieraan houden en komt voor deze zomer met duidelijke richtlijnen voor telecomaanbieders.
Prijsstijging
De prijsstijging kan volgens de waakhond in een paar jaar oplopen tot 10 euro per maand, vergeleken met de geadverteerde prijs bij het afsluiten van een abonnement. Het zijn vaak klanten ouder dan 65 jaar die langzaam en duur internet hebben. Ook sporen sommige aanbieders consumenten aan sneller internet te nemen dan nodig is. Voor de meeste huishoudens zou 50 tot 100 megabit per seconde genoeg zijn.
De toezichthouder zegt buitensporige prijsverschillen tussen klanten voor hetzelfde product niet te kunnen verbieden. Een optie is volgens de ACM om wettelijk te regelen dat consumenten met een passief contract niet meer betalen dan de standaardprijs.
