Provincie mag Tata Steel dwangsommen opleggen voor uitstoot

HAARLEM (ANP) - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) mag namens de provincie Noord-Holland dwangsommen opleggen aan Tata Steel om het bedrijf te dwingen te stoppen met het uitstoten van ongare kooks. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Ook heeft de provincie terecht de aanvraag van Tata Steel afgewezen voor een omgevingsvergunning voor het beperkt mogen uitstoten van ongare kooks.

Tata Steel produceert in twee fabrieken kooks door steenkool in ovens te verhitten. Als steenkool niet voldoende is verhit, ontstaan ongare kooks. Bij verbranding daarvan komen meestal giftige stoffen vrij.

In oktober 2022 vroeg Tata Steel een omgevingsvergunning aan voor het toestaan van ongare kooks. De provincie wees de aanvraag af, omdat het uitstoten van ongare kooks volgens Europese regelgeving moet worden vermeden. De rechtbank oordeelt nu dat de provincie dwangsommen mag opleggen en terecht de omgevingsvergunning heeft afgewezen, omdat deze aan Europese regelgeving moet voldoen.