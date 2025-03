Treurig: dit is de jongste persoon ter wereld met Alzheimer

Alzheimer is een ziekte die je verwacht bij 80-plussers en toch zeker niet bij tieners. Toch hebben neurologen in China bij een 19-jarige jongen in 2023 de ziekte vastgesteld. Daarmee is hij de jongste persoon ter wereld met dementie.

De tiener begon rond 17-jarige leeftijd geheugenverlies te ervaren en het werd alleen maar erger. Op hersenscans was te zien dat de hippocampus, die betrokken is bij het geheugen, was gekrompen. De scans wezen ook verder uit dat de gebruikelijke markers aanwezig waren van de meest voorkomende vorm van dementie.

De ziekte van Alzheimer wordt vaak beschouwd als een ouderdomskwaal. Toch is 10 procent van de patiënten jonger dan 65 jaar. Hoe jonger iemand is, hoe groter de kans dat een genetische afwijking de oorzaak is.

Toch konden onderzoekers aan de Capital Medical University in Beijing geen van de gebruikelijke mutaties vinden die verantwoordelijk zijn voor het vroege begin van geheugenverlies.

Geen genetische mutatie

Voordat de diagnose in China werd gesteld, was de jongste patiënt met Alzheimer 21 jaar oud. Die had wel een PSEN1-genmutatie, waardoor abnormale eiwitten ophopen in de hersenen, wat leidt tot klonters van plaques, een veel voorkomend kenmerk van Alzheimer.

Aangezien geen van de familieleden van de 19-jarige jongen een geschiedenis van Alzheimer of dementie had, is het moeilijk om de erfelijkheid vast te stellen. De tiener had echter ook geen andere ziekten, infecties of hoofdletsel die zijn plotselinge cognitieve achteruitgang konden verklaren.

Twee jaar voordat hij naar de geheugenkliniek werd doorverwezen, begon de tiener moeite te hebben om zich in de klas te concentreren. Lezen werd ook moeilijk en zijn kortetermijngeheugen ging achteruit. Vaak kon hij gebeurtenissen van de vorige dag niet onthouden en hij raakte altijd zijn spullen kwijt.

Uiteindelijk werd de cognitieve achteruitgang zo ernstig dat de jongen de middelbare school niet kon afmaken. "De patiënt had zeer vroege Alzheimer zonder duidelijke genetische mutaties", schreven neuroloog Jianping Jia en collega's in hun studie. "Het toont aan dat de genetische aspecten van de ziekte nog steeds moeten worden bestudeerd." De casestudy laat volgens de onderzoekers zien dat Alzheimer niet één enkel traject volgt, maar veel complexer is dan we dachten en opduikt via talloze wegen met verschillende effecten.

Bron: Science Alert