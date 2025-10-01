Provincie steunt project om bewoners azc Assen aan werk te helpen

ASSEN (ANP) - De provincie Drenthe maakt 350.000 euro vrij voor steun aan een project om 75 bewoners van het asielzoekerscentrum in Assen aan betaald werk te helpen. Het project 'Snellere Start, Sterkere Toekomst' duurt tot 1 januari 2027. De gemeente Assen draagt er ongeveer 750.000 euro aan bij.

Het is het vervolg op een proef waarbij 24 bewoners van het azc in iets minder dan een jaar tijd aan de slag gingen in onder meer de groenvoorziening en het postsorteercentrum. Ook zijn drie van hen aan het werk als toezichthouder in de treinen van Keolis in Overijssel.

Het initiatief begon in Assen. De stad heeft een azc met duizend opvangplekken en onlangs is besloten dat het asielzoekerscentrum nog vijftien jaar blijft. De belangstelling voor het project was groot: 158 azc-bewoners wilden in het voorjaar van 2024 meedoen, maar door de beperkte opzet konden slechts enkele tientallen beginnen aan het traject. 24 deelnemers hebben nog steeds werk, meldt de gemeente Assen.