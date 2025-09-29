President Madagaskar ontslaat regering na onrust

ANTANANARIVO (ANP/AFP/RTR) - De regering van Madagaskar wordt ontbonden na aanhoudende protesten. Dat meldde president Andry Rajoelina, die op televisie zei excuses aan te bieden "als leden van de regering de aan hen opgedragen taken niet hebben uitgevoerd".

Overwegend jonge betogers gingen de afgelopen tijd herhaaldelijk de straat op uit frustratie over de gebrekkige water- en energievoorziening. De Verenigde Naties melden dat bij de onrust zeker 22 doden zijn gevallen en meer dan honderd personen gewond raakten.

Betogers hadden ook het vertrek geëist van president Rajoelina. Ze hielden soms bordjes omhoog met teksten als "we willen leven, niet alleen overleven". De politie heeft op acties gereageerd door traangas af te vuren.

Na protesten volgden eerder ook plunderingen en Nederland heeft het reisadvies voor het Afrikaanse land aangescherpt. "Reis alleen hierheen als het noodzakelijk is. Het is niet veilig er op vakantie te gaan", luidt de waarschuwing.