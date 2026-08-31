Provincie worstelt met nieuwe windturbines bij Amsterdam-Noord

AMSTERDAM (ANP) - Het lijkt erop dat de Noord-Hollandse politiek zich opnieuw tegen de komst van drie windturbines bij de Noorder IJ-plas bij Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij het verkeersknooppunt Coenplein komen, maar een meerderheid van de partijen vindt dat de verkeersveiligheid daar te veel last van ondervindt. De voorstanders van de turbines vinden dat de overgang naar duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet een veel groter publiek belang dient, bleek maandagavond tijdens een stekelig debat.

Volgende week zullen de Provinciale Staten een officieel besluit nemen over een zogeheten verklaring van geen bedenkingen (vvgb) die noodzakelijk is voor Gedeputeerde Staten om een omgevingsvergunning te kunnen verstrekken aan de initiatiefnemer. In 2024 weigerde een meerderheid van PS deze verklaring ook, maar de rechter bepaalde onlangs dat de weigering niet goed was onderbouwd en dat een nieuw besluit moet worden genomen.

Voorafgaand aan het debat lieten overigens veel meer voor- dan tegenstanders zich horen op het provinciehuis in Haarlem. Van de 34 insprekers waren er pakweg tien tegen de plaatsing.