Provinciehuis Utrecht langer open voor opvang Oekraïners

UTRECHT (ANP) - Het provinciehuis in Utrecht blijft langer beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Van het gebouw met achttien verdiepingen blijft er één open voor het huisvesten van Oekraïners, tot 1 januari volgend jaar. Op twee andere verdiepingen is opvang mogelijk tot september 2026. In het provinciehuis is ruimte voor maximaal 270 mensen.

Het provinciehuis is sinds mei 2022 beschikbaar als tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Drie kantoorverdiepingen zijn omgebouwd tot verblijfsruimtes. De gemeente Utrecht zorgt daarin samen met het Leger des Heils voor noodopvang.

De huidige huurovereenkomst met de gemeente Utrecht zou oorspronkelijk in september dit jaar aflopen, maar wordt verlengd. "Het is fijn dat we nu weer kunnen verlengen en zo langer kunnen bijdragen aan de grote vraag die er is naar opvangplekken", zei verantwoordelijk gedeputeerde Has Bakker.