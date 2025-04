Provincies achter plan universiteiten voor buitenlandse studenten

DEN HAAG (ANP) - Acht provincies steunen de plannen van universiteiten om zelf de instroom van buitenlandse studenten te beperken. De gedeputeerden roepen het kabinet op de regels aan te passen, zoals de universiteiten willen.

De universiteiten willen onder meer een maximumaantal studenten, een zogeheten numerus fixus, invoeren voor diverse Engelstalige opleidingen. Ook willen ze dat de buitenlandse studenten en medewerkers beter Nederlands leren. Dat moet de positie van de Nederlandse taal beschermen.

In ruil daarvoor willen de universiteiten dat het kabinet de taaltoets schrapt. Die toets houdt in dat een bestaande opleiding alleen nog volledig in een andere taal dan het Nederlands mag worden gegeven als een speciale commissie en de minister van Onderwijs daar toestemming voor geven.

Wereldwijd voorop

De provincies zijn het eens met de eis. Volgens hen kan de toets leiden tot het verdwijnen van waardevol Engelstalig onderwijs. "Onze huidige Engelstalige opleidingen leiden op voor de sectoren waarin Nederland wereldwijd voorop loopt. Veel van deze studenten blijven na hun afstuderen in onze provincies werken", aldus de gedeputeerden. Ze noemen de studenten "een oplossing voor tekorten op de arbeidsmarkt en demografische uitdagingen".

Het plan van de universiteiten houdt volgens de provincies "goed functionerende, regionaal verankerde opleidingen in stand en internationaal talent beschikbaar voor de arbeidsmarkt".

Limburg

De gezamenlijke oproep is ondertekend door Friesland, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Het is niet bekend waarom Groningen, Overijssel, Flevoland en Limburg er niet onder staan. Met name Limburg verzet zich al langer tegen strengere regels over internationale studenten.