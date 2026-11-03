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Trump: VS stoppen met militaire miljardensteun aan Israël

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten stoppen met structureel geld geven aan Israël, heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd in een televisie-interview. Hij heeft daar naar eigen zeggen afspraken over gemaakt met de Israëlische premier Benjamin Netanjahu. Het geld was voor defensie.
Volgens Trump kreeg Israël bijna 4 miljard dollar (zo'n 3,5 miljard euro) per jaar van de VS. "We zijn overeengekomen dat we Israël vanaf eind dit jaar niet meer betalen", aldus de president op Fox News. Het land heeft de steun volgens Trump niet structureel nodig. "We gaan Israël nu helpen als ze dat nodig hebben."
Trump zegt dat kritische Democraten en linkse politici de defensiesteun voor Israël tegen hem gebruiken. Israël kan volgens de president wel altijd wapens kopen van de VS.
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