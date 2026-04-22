Provincies willen snel crisisaanpak voor overvol stroomnet

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet wat de provincies betreft zo snel mogelijk crisismaatregelen nemen tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) roept de regering onder meer op meer geld uit te trekken voor warmtenetten en waterstof om de gevolgen van netcongestie beter op te kunnen vangen.

Ook zouden 'slimme' apparaten zoals warmtepompen en laadpalen die automatisch afschakelen als het druk is op het stroomnet de standaard moeten worden in de nieuwbouw. Daar moet de wet voor worden aangepast, vinden de provincies.

In een deel van de provincie Utrecht zijn door netcongestie vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het stroomnet. Bedrijven of inwoners die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, komen op een wachtlijst, maakte staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei dinsdag bekend. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Het is voor het eerst dat er echt geen ruimte op het net meer is.