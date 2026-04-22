Deze 'goede' gewoontes voeden je angst juist

psychologie
door Nina van der Linden
woensdag, 22 april 2026 om 10:33
Je denkt dat je goed bezig bent. Even iets opzoeken, een afspraak afzeggen of geruststelling vragen aan vrienden. Maar juist dit soort gewoontes, die op het eerste gezicht lijken te helpen, kunnen je angst groter maken. Sterker nog: je brein leert ervan dat angst de baas is.
Psychologen Lauren Cook en Alicia Hodge zien het voortdurend in hun praktijk. Veel copingmechanismen werken maar heel even en houden daarna precies datgene in stand wat je probeert te bestrijden.

Vermijding

Een etentje cancellen omdat je je niet lekker voelt? Prima. Maar als dat je standaardreactie wordt, gaat er iets mis. Je brein koppelt opluchting aan vermijden. “Het voelt als zelfzorg, maar het is eigenlijk een klassieke vorm van vermijding”, aldus Cook. En hoe vaker je dat doet, hoe meer macht je angst krijgt.

Googelen maakt het erger

Midden in de nacht symptomen googelen of eindeloos nadenken over dat ene appje. Het voelt productief, maar werkt averechts. “Dit is een klassieke manier om angst te versterken,” zegt Cook tegen Vice. “Mensen worden er alleen maar alerter en onrustiger van.”
De gedachte dat nog één zoekopdracht je geruststelt is verleidelijk, maar meestal eindig je met nóg meer twijfel.

Geruststelling vragen (en er niet in geloven)

Vrienden kunnen helpen, maar niet als je blijft doorvragen tot je het perfecte antwoord krijgt. Hodge ziet dit patroon vaak: “Je zoekt eigenlijk maar één specifiek antwoord en alles wat daarvan afwijkt, accepteer je niet.”
Het gevolg? Frustratie bij jezelf én je omgeving. Bovendien werkt geruststelling maar kort: de angst komt gewoon terug.

Denken dat één ding alles oplost

“Als ik die baan krijg, dat bericht ontvang of die uitslag goed is, dan komt alles goed.” Klinkt herkenbaar? Volgens Hodge is dit een valkuil: “Mensen geloven dat alles opgelost is zodra ze één ding afvinken.” Maar zo werkt het leven niet en je zenuwstelsel al helemaal niet.

Angst accepteren

Misschien wel de grootste misvatting: dat je angst ooit volledig overwint. Je mediteert, gaat in therapie en tóch duikt die spanning weer op. “Er is geen magische oplossing,” zegt Hodge. En Cook vult aan: “Accepteer dat angst er is, en dat je tóch een betekenisvol leven kunt leiden.”
Bron: Vice

Lees ook

Bekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagenBekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagen
Oefening tegen depressie en angst — even effectief als of zelfs effectiever dan pillen en therapieOefening tegen depressie en angst — even effectief als of zelfs effectiever dan pillen en therapie
Gen Z" Zeven jongeren delen hun copingstrategieën tegen angst, verdriet en slapeloosheidGen Z" Zeven jongeren delen hun copingstrategieën tegen angst, verdriet en slapeloosheid
Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

De ‘onkreukbare’ koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

Deze econoom pleit voor een 30-urige werkweek: "Tijd is het meest waardevolle dat je hebt”

Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

