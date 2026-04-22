Deze 'goede' gewoontes voeden je angst juist

Je denkt dat je goed bezig bent. Even iets opzoeken, een afspraak afzeggen of geruststelling vragen aan vrienden. Maar juist dit soort gewoontes , die op het eerste gezicht lijken te helpen, kunnen je angst groter maken. Sterker nog: je brein leert ervan dat angst de baas is.

Psychologen Lauren Cook en Alicia Hodge zien het voortdurend in hun praktijk. Veel copingmechanismen werken maar heel even en houden daarna precies datgene in stand wat je probeert te bestrijden.

Vermijding

Een etentje cancellen omdat je je niet lekker voelt? Prima. Maar als dat je standaardreactie wordt, gaat er iets mis. Je brein koppelt opluchting aan vermijden. “Het voelt als zelfzorg, maar het is eigenlijk een klassieke vorm van vermijding”, aldus Cook. En hoe vaker je dat doet, hoe meer macht je angst krijgt.

Googelen maakt het erger

Midden in de nacht symptomen googelen of eindeloos nadenken over dat ene appje. Het voelt productief, maar werkt averechts. “Dit is een klassieke manier om angst te versterken,” zegt Cook tegen Vice. “Mensen worden er alleen maar alerter en onrustiger van.”

De gedachte dat nog één zoekopdracht je geruststelt is verleidelijk, maar meestal eindig je met nóg meer twijfel.

Geruststelling vragen (en er niet in geloven)

Vrienden kunnen helpen, maar niet als je blijft doorvragen tot je het perfecte antwoord krijgt. Hodge ziet dit patroon vaak: “Je zoekt eigenlijk maar één specifiek antwoord en alles wat daarvan afwijkt, accepteer je niet.”

Het gevolg? Frustratie bij jezelf én je omgeving. Bovendien werkt geruststelling maar kort: de angst komt gewoon terug.

Denken dat één ding alles oplost

“Als ik die baan krijg, dat bericht ontvang of die uitslag goed is, dan komt alles goed.” Klinkt herkenbaar? Volgens Hodge is dit een valkuil: “Mensen geloven dat alles opgelost is zodra ze één ding afvinken.” Maar zo werkt het leven niet en je zenuwstelsel al helemaal niet.

Angst accepteren

Misschien wel de grootste misvatting: dat je angst ooit volledig overwint. Je mediteert, gaat in therapie en tóch duikt die spanning weer op. “Er is geen magische oplossing,” zegt Hodge. En Cook vult aan: “Accepteer dat angst er is, en dat je tóch een betekenisvol leven kunt leiden.”