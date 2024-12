Psychiatrische patiënt verdacht van steekpartij op school Zagreb

ZAGREB (ANP/DPA/RTR/AFP) - De 19-jarige verdachte van de steekpartij op een basisschool in de Kroatische hoofdstad Zagreb is een psychiatrische patiënt, zeggen onderzoekers. Door het geweld kwam een 7-jarig meisje om het leven en raakten drie andere kinderen en een leraar gewond.

De verdachte is een oud-leerling van de school. Hij ging de school vrijdagochtend binnen en stak volgens voorlopige onderzoeksresultaten in een gang in op zijn slachtoffers. Daarna sloot hij zich op in een nabijgelegen gebouw. Volgens een minister verwondde de man zichzelf en kon de politie voorkomen dat hij zelfmoord pleegde. Hij is net als de gewonden naar een ziekenhuis gebracht.

De moeder van de verdachte zei tegen Kroatische media dat haar zoon in een psychiatrisch ziekenhuis werd behandeld. De vrouw verklaarde dat ze de artsen had "gesmeekt" om hem niet uit het ziekenhuis te ontslaan. Artsen zouden haar verzoek hebben geweigerd en de zorg hebben overgedragen aan de familie.

Dodelijke aanvallen op het publiek zijn zeldzaam in Kroatië. Burgemeester Tomislav Tomasevic spreekt van een "grote tragedie" voor zowel zijn stad als het land. "Wij zijn geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis en betuigen ons medeleven aan alle slachtoffers en hun families", verklaart Tomasevic. In Zagreb en op landelijk niveau is een dag van rouw afgekondigd.