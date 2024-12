Rusland eert vermoorde generaal postuum met titel

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft de vermoorde generaal Igor Kirillov vrijdag tijdens zijn begrafenis geëerd. De topmilitair heeft postuum de titel Held van Rusland toegekend gekregen, de hoogste eer voor militairen.

Kirillov (54) gaf bevel aan de Russische eenheden die gespecialiseerd zijn in acties met nucleaire, biologische of chemische wapens. Hij werd met militaire eer begraven in Moskou, in het bijzijn van onder anderen defensieminister Andrej Beloesov en Sergej Sjojgoe van de Russische veiligheidsraad. Daar overhandigde Beloesov de onderscheiding aan Kirillovs weduwe.

Kirillov is de hoogstgeplaatste Russische militair van wie bekend is dat hij is gedood sinds het begin van de Russische inval in februari 2022. Hij stierf dinsdag bij een explosie in Moskou. Volgens een Oekraïense veiligheidsbron zitten de Oekraïense veiligheidsdiensten achter de moord.