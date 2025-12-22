Publiek neemt afscheid van overleden Hans van Manen

AMSTERDAM (ANP) - Een paar honderd mensen hebben maandagochtend gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de vorige week overleden Hans van Manen een laatste groet te brengen. Dat gebeurde in de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

In twee uur tijd kwamen ruim tweehonderd mensen op het openbare afscheid af, schat de organisatie. Van Manen lag opgebaard in een open kist op de trap in de foyer van het gebouw. Zijn kist werd omringd door grote bloemstukken van onder meer de Nationale Opera & Ballet en het koningspaar. Er werd live pianomuziek gespeeld en er was gelegenheid om een condoleanceregister te tekenen.

Van Manen overleed woensdag op 93-jarige leeftijd. Hij was een van de bekendste choreografen van Nederland en werd gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet.

Maandagmiddag is er een besloten afscheidsbijeenkomst in de Nationale Opera & Ballet. Van Manen wordt daarna naar zijn laatste rustplaats gebracht.