ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Putters (SER) pleit voor maatschappelijk draagvlak nieuw kabinet

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 16:31
anp241125163 1
DEN HAAG (ANP) - Een nieuw kabinet heeft ongeacht de samenstelling maatschappelijk draagvlak nodig, zei Kim Putters maandag nadat hij was aangeschoven bij D66, CDA en informateur Sybrand Buma. De voorzitter van de SER (Sociaal-Economische Raad) heeft de onderhandelende partijen geadviseerd niet alleen plannen te maken, maar ook te zorgen dat bedrijven, werknemers, zelfstandigen en maatschappelijke organisaties deze kunnen uitvoeren.
Putters heeft D66 en CDA ook gevraagd de arbeidsmarkt snel te hervormen. "Daar hebben wij al voorstellen voor gedaan om mensen in allerlei flexbanen meer zekerheid te geven, maar ook ondernemers meer flexibiliteit in lastige situaties." Hij vindt het ook belangrijk dat werkgevers minder afhankelijk worden van arbeidsmigratie.
Een andere boodschap van Putters is dat het verdienvermogen en investeringsklimaat moeten verbeteren. Daarnaast vindt hij dat Nederland "van het slot" moet worden gehaald door het stroomnet te verzwaren. "Als dat er niet komt, investeren bedrijven ook niet."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

ANP-527156769

Zoveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander, de cijfers per leeftijdsgroep

oar2

De Bay Harbor Pisser – Hoe een TikTok-hype scholen tot wanhoop drijft

ANP-519631714 (1)

'Ouderen wonen in gouden kooi'

ANP-533561126

Weer een dodelijk ongeluk door vastzittende Tesla-deuren: “Hendels werken niet na crash”

ANP-481297875

Nederlandse gasvoorraad te laag voor strenge winter

Loading