Putters (SER) pleit voor maatschappelijk draagvlak nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - Een nieuw kabinet heeft ongeacht de samenstelling maatschappelijk draagvlak nodig, zei Kim Putters maandag nadat hij was aangeschoven bij D66, CDA en informateur Sybrand Buma. De voorzitter van de SER (Sociaal-Economische Raad) heeft de onderhandelende partijen geadviseerd niet alleen plannen te maken, maar ook te zorgen dat bedrijven, werknemers, zelfstandigen en maatschappelijke organisaties deze kunnen uitvoeren.

Putters heeft D66 en CDA ook gevraagd de arbeidsmarkt snel te hervormen. "Daar hebben wij al voorstellen voor gedaan om mensen in allerlei flexbanen meer zekerheid te geven, maar ook ondernemers meer flexibiliteit in lastige situaties." Hij vindt het ook belangrijk dat werkgevers minder afhankelijk worden van arbeidsmigratie.

Een andere boodschap van Putters is dat het verdienvermogen en investeringsklimaat moeten verbeteren. Daarnaast vindt hij dat Nederland "van het slot" moet worden gehaald door het stroomnet te verzwaren. "Als dat er niet komt, investeren bedrijven ook niet."