ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook andere twee locaties van de Pizzabakkers mogen weer open

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 16:41
anp241125164 1
AMSTERDAM (ANP) - Twee locaties van De Pizzabakkers in Amsterdam die nog dicht waren mogen weer open. Dat bevestigt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema na berichtgeving van Het Parool en AT5. Het gaat om panden van de pizzaketen op de Plantage Kerklaan en de Overtoom.
In september werd besloten om vier filialen van De Pizzabakkers voor een halfjaar te sluiten, nadat de pizzaketen meerdere keren doelwit werd van explosies. De rechter besloot in oktober dat twee panden weer open mochten, een aan de Haarlemmerdijk en een tweede locatie op de Plantage Kerklaan.
Na een nieuwe belangenafweging mogen de overige twee gesloten locaties dus ook weer open. "Een sluiting is een zware maatregel waarmee een ondernemer onbedoeld ook flink geraakt wordt", aldus de woordvoerder.
Wanneer de zaken weer opengaan en of er nog wel extra maatregelen nodig zijn bij de panden, zoekt de woordvoerder uit. Bij het eerder geopende filiaal aan de Haarlemmerdijk werd eind oktober voor twee maanden cameratoezicht ingesteld.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

ANP-527156769

Zoveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander, de cijfers per leeftijdsgroep

oar2

De Bay Harbor Pisser – Hoe een TikTok-hype scholen tot wanhoop drijft

ANP-519631714 (1)

'Ouderen wonen in gouden kooi'

ANP-533561126

Weer een dodelijk ongeluk door vastzittende Tesla-deuren: “Hendels werken niet na crash”

ANP-481297875

Nederlandse gasvoorraad te laag voor strenge winter

Loading