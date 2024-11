PvdA Amsterdam wil snel feiten boven tafel over aanvallen

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse PvdA wil dat de feiten over de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters "zo snel mogelijk boven tafel komen". "De uitbarsting van geweld van de afgelopen dagen en het dieptepunt van antisemitisch geweld van vannacht, zijn op geen enkele manier te verdedigen", reageert fractievoorzitter Lian Heinhuis. De partij wil over de gebeurtenissen in debat met de burgemeester als het feitenrelaas er ligt.

"Het is duidelijk dat de emoties die dagelijks onder Amsterdammers heersen over het conflict in het Midden-Oosten, deze week weer naar de oppervlakte zijn gekomen door de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi", zegt Heinhuis. "We moeten ondertussen op zoek blijven gaan naar manieren om in Amsterdam naast elkaar te blijven staan en de verbinding op te zoeken."

Na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv werden op meerdere plekken in Amsterdam Israëlische voetbalsupporters aangevallen. Vijf gewonden moesten volgens de politie naar het ziekenhuis.