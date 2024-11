Cartier-eigenaar Richemont kampt met zwakke Chinese vraag

GENÈVE (ANP/AFP) - Het Zwitserse luxeconcern Richemont, bekend van dure merken als Chloé en Cartier, heeft last van een dalende vraag in China door de haperende economie van dat land. In de eerste helft van het gebroken boekjaar daalde de nettowinst van het concern daardoor met 20 procent. Richemont wijt de daling aan een laag consumentenvertrouwen onder Chinezen.

De nettowinst in de zes maanden tot en met september bedroeg 1,7 miljard euro en viel daarmee lager uit dan kenners hadden verwacht. De wereldwijde verkopen namen af met 1 procent tot 10,1 miljard euro. De verkoop in de regio Azië-Pacific daalde met bijna een vijfde, terwijl alle andere regio's in de wereld volgens Richemont een "solide groei" lieten zien.

Ook de meeste Aziatische landen lieten een groei zien, maar die werd tenietgedaan door de forse verkoopdaling in China. Richemont, dat ook horlogemaker Vacheron Constantin en juweliershuis Van Cleef & Arpels bezit, is niet het enige luxeconcern dat wordt getroffen door zwakke consumentenbestedingen in China. Het Franse LVMH, het grootste luxebedrijf van de wereld met merken als Louis Vuitton, Dior en Bulgari, en Gucci-eigenaar Kering zagen de verkopen ook dalen in het derde kwartaal door tegenvallende verkopen in China.