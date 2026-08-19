PvdD-leider Teunissen gaat eind november met zwangerschapsverlof

DEN HAAG (ANP) - Christine Teunissen verwacht met haar vriend een kindje en gaat daarom eind november met zwangerschapsverlof, zo meldt de leider van de Partij voor de Dieren. Haar partijgenoot Ines Kostić zal haar dan tijdelijk vervangen als fractievoorzitter.

Het is nog niet bekend wie Teunissen tijdelijk zal vervangen als Kamerlid, laat haar woordvoerder weten. In maart 2027 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en tegen die tijd hoopt de partij dat Teunissen voldoende hersteld is om daarvoor campagne te voeren.