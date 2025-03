PVV en BBB praten maandag met Schoof over miljarden voor Oekraïne

Partijleiders Caroline van der Plas van de BBB en Geert Wilders van de PVV gaan maandag in gesprek met premier Dick Schoof over de steun voor Oekraïne van 3,5 miljard euro die hij deze week onverwacht bekendmaakte. Ze willen dan tekst en uitleg, bevestigt Van der Plas na berichtgeving van het AD. Ze vindt het niet kunnen dat meerdere coalitieleiders en kabinetsleden verrast waren door deze mededeling.

De minister-president maakte het bedrag voor steun aan Oekraïne in 2026 woensdag bekend tijdens een debat. Een motie van de VVD om steun hiervoor uit te spreken, haalde een ruime Kamermeerderheid, maar coalitiepartijen BBB en PVV stemden tegen.

De mededeling van Schoof zorgde voor wrijving in het kabinet en de coalitie. Vicepremiers Fleur Agema (PVV) en Mona Keijzer (BBB) zeiden vrijdag voor de ministerraad dat Schoof hen niet vooraf op de hoogte had gebracht van zijn plan. De VVD houdt vol dat het plan nauwelijks kan verbazen, omdat het kabinet in het regeerprogramma heeft uitgesproken Oekraïne "onverminderd" te steunen.